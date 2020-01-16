Потапов: у «Авангарда» три вратаря, которым мы полностью доверяем

Форвард «Авангарда» Алексей Потапов прокомментировал результат матча с «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «ястребов». «Авангард» победил «Адмирал» уже во второй раз за последние два дня.
«Я между периодами давал интервью, и меня спросили: «Вроде спокойно играете, доведёте до победы?» Я ответил: «Знаете, сейчас такая лига, что один гол может полностью перевернуть матч». Мы получили удаление, они реализовали большинство, и в принципе игра уже была на их стороне. Хорошо, что второй период мы выстояли, ну а в третьем периоде, мне кажется, особых шансов не дали. Плюс ко всему стоит отметить Игоря Бобкова. Когда сзади два таких вратаря, то чувствуешь: если нападающий ошибётся — подстрахует защитник, если ошибётся защитник — подстрахует вратарь. У нас три вратаря, которым полностью доверяем.
Наше звено отожгло на этом выезде? Мы просто сели, поговорили, внесли определённые коррективы в игру. И плюс тренер, конечно же, постоянно подсказывает нам, что надо добавлять, в нападении играть, потому что в обороне более-менее получается. Так получилось, слава богу», — сказал Потапов.
- 16 января 2020
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