«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве

«Автомобилист» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт. Но во второй двадцатиминутке Денис Бодров и Павел Дацюк обеспечили хозяевам преимущество в две шайбы.

В третьем периоде Пётр Хохряков сократил отставание гостей в счёте, а Никита Сошников восстановил равновесие, но за шесть минут до конца Анатолий Голышев вывел свою команду вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. А уже в самой концовке Артём Гареев установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперника.

«Автомобилист» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение в пяти последних встречах.