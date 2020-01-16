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«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт. Но во второй двадцатиминутке Денис Бодров и Павел Дацюк обеспечили хозяевам преимущество в две шайбы.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бодров (Дацюк, Белоусов) – 22:27' (5x5)   2:0 Дацюк (Белоусов) – 31:21' (5x5)   2:1 Хохряков – 45:02' (5x5)   2:2 Сошников (Ларсен) – 49:38' (5x4)   3:2 Голышев – 54:33' (4x5)   4:2 Гареев (Дацюк) – 59:46' (en)

В третьем периоде Пётр Хохряков сократил отставание гостей в счёте, а Никита Сошников восстановил равновесие, но за шесть минут до конца Анатолий Голышев вывел свою команду вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. А уже в самой концовке Артём Гареев установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперника.

«Автомобилист» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение в пяти последних встречах.

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