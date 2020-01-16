«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве

«Автомобилист» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:2.
В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт. Но во второй двадцатиминутке Денис Бодров и Павел Дацюк обеспечили хозяевам преимущество в две шайбы.
В третьем периоде Пётр Хохряков сократил отставание гостей в счёте, а Никита Сошников восстановил равновесие, но за шесть минут до конца Анатолий Голышев вывел свою команду вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. А уже в самой концовке Артём Гареев установил окончательный счёт, поразив пустые ворота соперника.
«Автомобилист» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение в пяти последних встречах.
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