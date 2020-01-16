Скабелка: «Барыс» смазал концовку матча с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча завершилась победой «Барыса» со счётом 4:3.

«Начало матча было за «Металлургом». Эдди здорово помог нам, наверное, минут семь-восемь первых. Затем удалось выровнять игру. Второй и третий период здорово команда двигалась. Использовали те моменты, которые создали. Концовку, конечно, немного смазали этими голами. Незасчитанный гол придал импульс «Металлургу». Хорошо, что мы выиграли эту игру. Непростая четвёртая игра за шесть дней. Могу только выразить благодарность команде. И, конечно, хочу поблагодарить болельщиков, которые здорово нас поддерживали, помогали нам.

Внезапные голы с рикошетами? Что значит внезапный? Может, это для болельщиков так. У нас это всё проговаривается. Мы, тренеры, всегда просим бросать как можно больше в сторону ворот. Там трафик, и она может залететь любая. Я не думаю, что это неочевидные или какие-то нелепые голы. Это — рабочие голы, которые одной команде импульс придают, а вторую чуть-чуть «прибивают», — приводит слова Скабелки пресс-служба «Барыса».