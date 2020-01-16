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Цулыгин: на последних минутах у «Салавата Юлаева» получается что-то не очень хорошее

Цулыгин: на последних минутах у «Салавата Юлаева» получается что-то не очень хорошее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Автомобилист» — с победой. Что-то происходит — второй матч подряд спасаем, который проигрывали в две шайбы. Второй раз на последних минутах делаем глупейшие ошибки, когда соперник ловит нас на контратаках. Все вроде бы заряжены, словами, головой и делом говорят «да, да», но выходят на лёд и на последних минутах получается что-то не очень хорошее. Какая-то полоса невезений, но при этом нельзя сказать, что плохо играли. Но не победили, это уже плохо», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве
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