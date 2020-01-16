Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартемьянов: к сожалению, не всем игрокам «Автомобилиста» сегодня благодарен

Мартемьянов: к сожалению, не всем игрокам «Автомобилиста» сегодня благодарен
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 4:2.

«Команда была сегодня заряжена на игру. Неплохо выполняли игровую дисциплину. Считаю, что большой плюс за то, как сыграли в обороне. Перед третьим периодом с командой состоялся разговор, что такие матчи доигрывать нельзя, что соперник может отыграться. К сожалению, не до всех дошло.

Плюс наши ненужные удаления. Это уже не игровая, а просто дисциплина. Ставить команду на колени — это неправильно. Благодарен тем парням, кто отыграл вчетвером и втроём. Забили голы. Сегодня команда «горела», и было приятно находиться на скамейке и руководить командой. К сожалению, не всем благодарен», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев», забросив победную шайбу в меньшинстве
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020