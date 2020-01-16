Мартемьянов: к сожалению, не всем игрокам «Автомобилиста» сегодня благодарен

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 4:2.
«Команда была сегодня заряжена на игру. Неплохо выполняли игровую дисциплину. Считаю, что большой плюс за то, как сыграли в обороне. Перед третьим периодом с командой состоялся разговор, что такие матчи доигрывать нельзя, что соперник может отыграться. К сожалению, не до всех дошло.
Плюс наши ненужные удаления. Это уже не игровая, а просто дисциплина. Ставить команду на колени — это неправильно. Благодарен тем парням, кто отыграл вчетвером и втроём. Забили голы. Сегодня команда «горела», и было приятно находиться на скамейке и руководить командой. К сожалению, не всем благодарен», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 16 января 2020
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