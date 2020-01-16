«Спартак» в овертайме победил «Северсталь» в гостях
В Череповце закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Спартак». Москвичи одержали победу со счётом 2:1 ОТ.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ.
В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. Во второй 20-минутке Робин Ганзл вывел гостей вперёд. «Северсталь» отыгралась в середине третьего периода, результативный бросок на свой счёт записал Никита Макеев.
Определение победителя было отложено на овертайм. И уже на 38-й секунде овертайма форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш забросил победную шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ганзл (Карсумс, Даугавиньш) – 31:28' (5x5) 1:1 Яковлев (Хохлов, Монахов) – 52:40' (5x5) 1:2 Даугавиньш (Рылов, Ганзл) – 60:38' (3x3)
«Спартак» одержал вторую победу подряд в регулярке КХЛ. «Северсталь» потерпела первое поражение после серии из двух побед.
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