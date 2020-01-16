«Спартак» в овертайме победил «Северсталь» в гостях

В Череповце закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Спартак». Москвичи одержали победу со счётом 2:1 ОТ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. Во второй 20-минутке Робин Ганзл вывел гостей вперёд. «Северсталь» отыгралась в середине третьего периода, результативный бросок на свой счёт записал Никита Макеев.

Определение победителя было отложено на овертайм. И уже на 38-й секунде овертайма форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш забросил победную шайбу.

«Спартак» одержал вторую победу подряд в регулярке КХЛ. «Северсталь» потерпела первое поражение после серии из двух побед.