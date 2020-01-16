Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Уже на 3-й минуте Сергей Толчинский вывел москвичей вперёд. Далее в первом и втором периодах командам изменить счёт так и не удалось, но зато в третьей 20-минутке зрители увидели шесть заброшенных шайб. В составе хозяев отличились Антон Слепышев и Константин Окулов, оформившие по дублю, а также Никита Нестеров. В самой концовке Андрей Алтыбармакян сумел отыграть одну шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Попов) – 02:50' (5x5) 2:0 Слепышев (Капризов, Кемпе) – 40:53' (5x5) 3:0 Окулов (Шалунов) – 47:21' (5x5) 4:0 Слепышев (Капризов, Нестеров) – 49:35' (4x4) 5:0 Нестеров (Слепышев) – 50:45' (5x5) 6:0 Окулов (Робинсон) – 55:09' (5x5) 6:1 Алтыбармакян (Рундблад, Старков) – 58:57' (5x5)
Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах. «Сочи» потерпел три поражения в пяти последних встречах.
Читайте также
- 16 января 2020
-
22:18
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
20:41
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
19:29
-
19:28
-
18:57
-
18:56
-
18:31
-
18:04
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:35
-
13:14
Партнерский контент