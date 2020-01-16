Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже на 3-й минуте Сергей Толчинский вывел москвичей вперёд. Далее в первом и втором периодах командам изменить счёт так и не удалось, но зато в третьей 20-минутке зрители увидели шесть заброшенных шайб. В составе хозяев отличились Антон Слепышев и Константин Окулов, оформившие по дублю, а также Никита Нестеров. В самой концовке Андрей Алтыбармакян сумел отыграть одну шайбу.

Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах. «Сочи» потерпел три поражения в пяти последних встречах.