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Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»

Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже на 3-й минуте Сергей Толчинский вывел москвичей вперёд. Далее в первом и втором периодах командам изменить счёт так и не удалось, но зато в третьей 20-минутке зрители увидели шесть заброшенных шайб. В составе хозяев отличились Антон Слепышев и Константин Окулов, оформившие по дублю, а также Никита Нестеров. В самой концовке Андрей Алтыбармакян сумел отыграть одну шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Попов) – 02:50' (5x5)   2:0 Слепышев (Капризов, Кемпе) – 40:53' (5x5)   3:0 Окулов (Шалунов) – 47:21' (5x5)   4:0 Слепышев (Капризов, Нестеров) – 49:35' (4x4)   5:0 Нестеров (Слепышев) – 50:45' (5x5)   6:0 Окулов (Робинсон) – 55:09' (5x5)   6:1 Алтыбармакян (Рундблад, Старков) – 58:57' (5x5)

Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах. «Сочи» потерпел три поражения в пяти последних встречах.

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