Дубль Ткачёва помог СКА обыграть «Йокерит»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на стадионе «Ледовый дворец» принимал «Йокерит». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде команды не сумели открыть счёт, но в начале второй 20-минутки Василий Токранов вывел хозяев вперёд. Ещё через две минуты Владимир Ткачёв удвоил преимущество питерцев. Он же в концовке периода забросил третью шайбу СКА, оформив дубль.

В середине третьего периода Петри Контиола возродил интригу, но за три минуты до конца Евгений Кетов установил окончательный счёт.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Йокерит».

СКА одержал третью победу подряд. Для «Йокерита» это поражение стало лишь третьим в 10 последних матчах.