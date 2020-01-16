Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Ткачёва помог СКА обыграть «Йокерит»

Дубль Ткачёва помог СКА обыграть «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на стадионе «Ледовый дворец» принимал «Йокерит». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде команды не сумели открыть счёт, но в начале второй 20-минутки Василий Токранов вывел хозяев вперёд. Ещё через две минуты Владимир Ткачёв удвоил преимущество питерцев. Он же в концовке периода забросил третью шайбу СКА, оформив дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Токранов (Глотов, Кетов) – 23:13' (5x5)   2:0 Ткачёв (Лехтеря) – 25:51' (5x5)   3:0 Ткачёв (Галенюк, Ожиганов) – 37:07' (5x5)   3:1 Контиола (Лёв) – 43:04' (5x5)   4:1 Кетов (Каблуков, Ткачёв) – 57:14' (5x5)

В середине третьего периода Петри Контиола возродил интригу, но за три минуты до конца Евгений Кетов установил окончательный счёт.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Йокерит».

СКА одержал третью победу подряд. Для «Йокерита» это поражение стало лишь третьим в 10 последних матчах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020