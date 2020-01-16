ЦСКА первым досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Сочи» со счётом 6:1. Эта победа позволила ЦСКА досрочно гарантировать себе путёвку в плей-офф КХЛ.
ЦСКА уже в третий раз в сезоне обыграл «Сочи». Ранее москвичи побеждали со счётом 2:0 и 7:1.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции. Москвичи набрали 74 очка в 49 матчах. «Сочи» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 49 матчах.
Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах. «Сочи» потерпел три поражения в пяти последних встречах.
Следующим соперником ЦСКА станет СКА. «Сочи» в следующем матче сыграет в гостях с рижским «Динамо».
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