Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андриевский: в 3-м периоде «Сочи» начал придумывать непонятные ходы, нас сразу наказали

Андриевский: в 3-м периоде «Сочи» начал придумывать непонятные ходы, нас сразу наказали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).

«Тут особо нечего комментировать. На данный момент нам тяжело играть с ЦСКА в открытый хоккей, первым номером. План на игру был – сыграть на контратаках. Два периода у нас это получалось, игроки выполняли игровое задание. В третьем периоде начали придумывать какие-то непонятные ходы, и нас сразу наказали и поставили на место. Хорошо, что сейчас у нас будет небольшая пауза. Есть время всё переосмыслить.

У нас сегодня соперником был обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, команда лидирует в регулярке, одни из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Я бы не сказал, что мы совсем плохо играли, но когда за ошибкой сразу идёт гол и так несколько раз, психологически очень тяжело вернуться в игру. От этого все проблемы.

Галимова не поменяли, потому что решили дать ему шанс добороться эту игру. По большому счёту винить его в шести пропущенных голах нет никакого смысла. Проиграла вся команда", — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Дубли Окулова и Слепышева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020