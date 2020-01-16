Андриевский: в 3-м периоде «Сочи» начал придумывать непонятные ходы, нас сразу наказали

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).
«Тут особо нечего комментировать. На данный момент нам тяжело играть с ЦСКА в открытый хоккей, первым номером. План на игру был – сыграть на контратаках. Два периода у нас это получалось, игроки выполняли игровое задание. В третьем периоде начали придумывать какие-то непонятные ходы, и нас сразу наказали и поставили на место. Хорошо, что сейчас у нас будет небольшая пауза. Есть время всё переосмыслить.
У нас сегодня соперником был обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, команда лидирует в регулярке, одни из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Я бы не сказал, что мы совсем плохо играли, но когда за ошибкой сразу идёт гол и так несколько раз, психологически очень тяжело вернуться в игру. От этого все проблемы.
Галимова не поменяли, потому что решили дать ему шанс добороться эту игру. По большому счёту винить его в шести пропущенных голах нет никакого смысла. Проиграла вся команда", — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 16 января 2020
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:18
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
20:41
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
19:29
-
19:28
-
18:57
-
18:56
-
18:31
-
18:04
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08