«Неопределившийся» фанат «Спартака» и потасовка на льду. Фото с матча ЦСКА — «Сочи»

16 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Уже на 3-й минуте Сергей Толчинский вывел москвичей вперёд. Далее в первом и втором периодах командам изменить счёт так и не удалось, но зато в третьей двадцатиминутке зрители увидели шесть заброшенных шайб. В составе хозяев отличились Антон Слепышев и Константин Окулов, оформившие по дублю, а также Никита Нестеров. В самой концовке Андрей Алтыбармакян сумел отыграть одну шайбу.

Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах. «Сочи» потерпел три поражения в пяти последних встречах.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.