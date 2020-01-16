Крикунов: поражение от «Торпедо» — хорошая школа, а за уроки надо платить

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счётом 6:4.
«Предупреждали своих игроков, что у противника хорошие контратаки, что они хорошо реализуют большинство, разбирали всё это. Но всё сделали ровно наоборот, поэтому и получили шесть голов. Ничего страшного, это хорошая школа, а за уроки в ней надо платить.
Свежести у игроков сейчас нет ни у кого ни в какой команде, игр очень много, мы уже 50 матчей сыграли. Сейчас будет небольшая пауза, потом останется уже совсем немного до конца «регулярки». Будет немного легче.
Замена вратаря? Особых претензий к Ивану Бочарову не было, но так бывает, что не его день. Ошибок он не совершал, но игра не шла. Надо было что-то делать. Возможно, эту замену надо было сделать раньше», — приводит слова Крикунова РИА «Новости».
- 16 января 2020
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