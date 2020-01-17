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Ковальчук отметился голом в ворота «Филадельфии», набрав 15-е очко в сезоне

Ковальчук отметился голом в ворота «Филадельфии», набрав 15-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 2-й период, гости ведут – 3:1.

Свою 5-ю шайбу в нынешнем сезоне на третьей минуте второго периода забросил 38-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук, реализовав большинство. Результативными передачами отметился нападающий Ник Каззинс и защитник Ши Уэбер.

Видео заброшенной шайбы Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Ковальчука 15 (5+10) набранных очков в 24 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-7» и 12 минутах штрафа.

Российский форвард набирал очки в 4 матчах из 6 проведённых в составе «Монреаля».

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