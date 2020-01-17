Ковальчук оформил первый дубль за «Монреаль». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, гости ведут – 4:1.
Российский нападающий гостей Илья Ковальчук отметился дублем.
Видео второго гола Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, россиянин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 16 очков (6+10), которые он набрал в 24 матчах. Российский форвард набирал очки в 4 играх из 6, проведённых в составе «Монреаля».
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Ковальчук провёл 904 матча, в которых забил 439 голов и сделал 427 результативных передач.
Ковальчук обошёл Буре по количеству голов в НХЛ среди россиян
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