38 сейвов Георгиева и пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить в «Битве за Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «синерубашечников». Подопечные Дэвида Куинна повторно победили в «Битве за Нью-Йорк».

Лучший бомбардир «синерубашечников» Артемий Панарин принял участие в победном голе парней с Бродвея. Артемий в большинстве затащил шайбу в зону «островитян», после чего снабдил передачей Мику Зибанеджада. С броском шведского форварда российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов справился, однако на подборе уже был Крис Крайдер. Американский форвард сыграл на добивании и установил окончательный счёт на 25 секунд до конца третьего периода.

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков.