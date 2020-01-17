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38 сейвов Георгиева и пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить в «Битве за Нью-Йорк»

38 сейвов Георгиева и пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить в «Битве за Нью-Йорк»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «синерубашечников». Подопечные Дэвида Куинна повторно победили в «Битве за Нью-Йорк».

Лучший бомбардир «синерубашечников» Артемий Панарин принял участие в победном голе парней с Бродвея. Артемий в большинстве затащил шайбу в зону «островитян», после чего снабдил передачей Мику Зибанеджада. С броском шведского форварда российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов справился, однако на подборе уже был Крис Крайдер. Американский форвард сыграл на добивании и установил окончательный счёт на 25 секунд до конца третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бейли (Джонстон, Кюнхакль) – 19:09' (5x5)   1:1 Зибанеджад – 32:46' (5x4)   1:2 Деанджело – 44:16' (5x5)   2:2 Бовиллье (Пулок, Нельсон) – 52:40' (4x4)   2:3 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 59:35' (5x4)

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков.

Куинн — о повторном шансе с «Айлендерс» для Георгиева: заманчиво
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