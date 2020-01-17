Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль. Россиянин набирал очки в 4 играх из 6, проведённых в составе «Монреаля». Ещё по разу отличились Томаш Татар и Арттури Лехконен.
Единственный гол за «Филадельфию» забил Джоэль Фараби. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
«Филадельфия» потерпела первое поражение после двух побед кряду. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фараби (Питлик, Буннаман) – 18:47' (5x5) 1:1 Татар (Дано, Шьяро) – 19:05' (5x5) 1:2 Ковальчук (Казинс, Уэбер) – 22:08' (5x4) 1:3 Лехконен (Дано, Татар) – 22:19' (5x5) 1:4 Ковальчук (Дано, Татар) – 51:13' (5x5)
Читайте также
- 17 января 2020
-
06:45
-
06:33
-
06:32
-
06:22
-
06:21
-
06:17
-
06:07
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:46
-
05:36
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:23
-
04:02
-
03:32
- 16 января 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:18
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
20:41
-
20:31
Партнерский контент