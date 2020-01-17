Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль. Россиянин набирал очки в 4 играх из 6, проведённых в составе «Монреаля». Ещё по разу отличились Томаш Татар и Арттури Лехконен.

Единственный гол за «Филадельфию» забил Джоэль Фараби. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Филадельфия» потерпела первое поражение после двух побед кряду. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.