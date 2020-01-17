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Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию»

Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль. Россиянин набирал очки в 4 играх из 6, проведённых в составе «Монреаля». Ещё по разу отличились Томаш Татар и Арттури Лехконен.

Единственный гол за «Филадельфию» забил Джоэль Фараби. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Филадельфия» потерпела первое поражение после двух побед кряду. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фараби (Питлик, Буннаман) – 18:47' (5x5)   1:1 Татар (Дано, Шьяро) – 19:05' (5x5)   1:2 Ковальчук (Казинс, Уэбер) – 22:08' (5x4)   1:3 Лехконен (Дано, Татар) – 22:19' (5x5)   1:4 Ковальчук (Дано, Татар) – 51:13' (5x5)
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