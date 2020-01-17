Георгиев после слухов об обмене выиграл два дерби подряд, отразив 70 бросков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «синерубашечников». Подопечные Дэвида Куинна повторно победили в «Битве за Нью-Йорк».

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков. Александр защищал ворота парней с Бродвея и в предыдущем матче команд, который завершился со счётом 6:2 в пользу «Рейнджерс». В том матче Георгиев справился с 32 из 34 бросков.

Георгиев выходит на лёд на фоне слухов о возможном обмене из «Рейнджерс». После того как стало известно, что руководство «Рейнджерс» начало готовить сделку, Александр одержал победы в двух дерби кряду, в общей сложности отразив 70 бросков.