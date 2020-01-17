Ничушкин забил 8-й гол в сезоне НХЛ, уйдя из-под опеки Бёрнса. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс», встреча проходит на стадионе «Пепси-центр» в Денвере. На момент написания новости завершился второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

Первый гол «Колорадо» в этом матче на счету российского нападающего Валерия Ничушкина. Игрок отличился на первой минуте игры с передачи Андре Бураковски.

Видео с голом Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для него восьмой в составе «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету игрока 17 очков (8+9), которые он набрал в 42 играх сезона. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Ничушкин забил 31 гол и сделал 60 результативных передач.