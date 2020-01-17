Арбитры зафиксировали гол «Рейнджерс» спустя минуту после пересечения шайбой линии ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «синерубашечников». Подопечные Дэвида Куинна повторно победили в «Битве за Нью-Йорк».

Один из ключевых эпизодов матча произошёл на 33-й минуте, когда «Рейнджерс» разыгрывали большинство при счёте 1:0 в пользу «Айлендерс». Американский защитник «синерубашечников» Тони Деанджело от синей линии бросил по воротам Семёна Варламова. Российский голкипер справился с броском Тони, но не смог зафиксировать шайбу.

Шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад сыграл на добивании и переправил шайбу за линию ворот, однако главный арбитр матча Гарретт Рэнк уверенно развёл руки в стороны, зафиксировав отсутствие гола. Игра после этого момента продолжалась около минуты, как вдруг последовал свисток арбитра. Получив сигнал из судейского офиса НХЛ, Рэнк запросил видеопросмотр, после которого указал на центр.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.