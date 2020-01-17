Голкипер «Вашингтона» Самсонов обновил рекорд клуба 35-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голкипер «столичной» команды Илья Самсонов сделал 32 сейва. Российский вратарь обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.

Ранее в этом сезоне Самсонов достиг отметки в 10 побед, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.