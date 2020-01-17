Группа «Металлика» поздравила голкипера «Бостона» Раска с 500-м матчем в НХЛ

Пресс-служба «Бостон Брюинз» подготовила видеоролик с поздравлениями голкипера Туукки Раска с 500-м матчем в НХЛ от бывших игроков команды. К поздравлениям присоединилась и известная группа «Металлика», чьим фанатом является Раск.

«Поздравляем Туукку Раска с его 500-м матчем в НХЛ», — говорится в сообщении «Металлики» в официальном микроблоге.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Gillette Stadium.

32-летний голкипер провёл 500-й матч в лиге. В настоящее время финн находится в списке травмированных и не может помочь «Бостону». Раск получил повреждение уже на второй минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0:3), получив удар в голову от форварда «мундиров» Эмиля Бемстрёма.