Тренин — о драке с Харой: думаю, на кафедре мне бы пятёрку поставили

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин ответил на вопрос, какую бы оценку за бой с защитником «Бостон Брюинз» Здено Харой ему бы поставили на теоретической кафедре бокса, абитуриентом которой он является.

«Видел, что две трети голосов отдали за меня. В комментариях пишут, что я выиграл. Сколько раз я потом пересматривал видео? Много, если честно. Меня просто в „Инстаграме“ постоянно отмечали, когда кто-то выкладывал пост. Вот и смотрел. Не скажу, что прямо случайно попал Харе по лицу. Я ведь когда бил, то в него целился. Но он же очень высокий, я просто вверх куда-то махал. Попадал в плечо. Потом кинул кулак еще выше. Казалось, через его голову перелетит. А нет, угодил куда надо.

Думаю, мне бы пятёрку поставили на кафедре. По технике до самого бокса далеко. Но я старался. В самом хоккее тоже учат драться. Например, в юниорке может показать тренер, особенно если он раньше был тафгаем. Или просто крепкий парень из команды что-то объяснит. Я сам конкретно не учился. Но мне объясняли, как свитер захватывать, как уклоняться. Если говорить конкретно о Харе, то там просто не было вариантов. Он меня сзади обхватил. Я уже думал, точно бить начнет. Поэтому тоже перчатки скинул", — цитирует Тренина пресс-служба НХЛ.