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Мерзликин и Василевский лидируют в НХЛ по победам в 2020 году среди голкиперов

Мерзликин и Василевский лидируют в НХЛ по победам в 2020 году среди голкиперов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джона Тортореллы.

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 32 из 34 бросков, благодаря чему одержал седьмую победу в этом году. Мерзликин наряду с голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрееем Василевским лидируют в НХЛ по победам в 2020 году среди голкиперов. Мерзликин выиграл семь из последних девяти матчей.

Ранее 25-летний голкипер оформил шат-ауты в матчах с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и «Бостон Брюинз» (3:0). В нынешнем сезоне Мерзликин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, стал основным голкипером «мундиров» после того, как финский вратарь Йоонас Корписало получил травму в серии буллитов в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и выбыл из строя на длительный срок.

Голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Мерзликин оформил два шат-аута кряду в НХЛ
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