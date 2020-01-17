На 93-м году ушёл из жизни один из старейших ветеранов «Трактора» Олег Сорокин

На 93-м году жизни скоропостижно скончался один из старейших ветеранов «Трактора» Олег Сорокин, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Сорокин выступал за «чёрно-белых» в середине прошлого века, был игроком челябинской команды, когда она ещё не была «Трактором», а называлась «Дзержинец» (1947-1953) и «Авангард» (1954-1958). За семь сезонов в команде мастеров он провёл 110 матчей, забросил девять шайб.



27 декабря в день рождения ХК «Трактор» на матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» один из первопроходцев челябинского хоккея произвёл символическое вбрасывание шайбы. Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто лично знал Олега Михайловича. Прощание с Олегом Сорокиным состоится 18 января.

