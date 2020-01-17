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Станет ли Овечкин лучшим снайпером сезона НХЛ?

Станет ли Овечкин лучшим снайпером сезона НХЛ?
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ. Овечкин забил 29-й, 30-й и 31-й голы в сезоне. Капитан «столичной» команды занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, отставая на пять шайб от форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (36 голов).

Второе место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (34). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Станет ли Овечкин лучшим снайпером сезона НХЛ?».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Овечкин вплотную приблизился к Марио Лемье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 689 точных бросков, на счету занимающего 10-е место легендарного канадца — 690.

Овечкин — второй игрок в истории с 30 голами в 15 сезонах со старта карьеры в НХЛ
Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком!
Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.
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