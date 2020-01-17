Врана: Овечкин — один из лучших снайперов в истории. У него есть время, чтобы стать лучшим

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Напомним, что в первом периоде россиянину разбили лицо, а после этого он оформил 25-й в карьере хет-трик.

«Он один из лучших снайперов в истории, и у него ещё есть время, чтобы стать лучшим из лучших. У него невероятный бросок, и он его использует. Вы, ребята, и сами знаете, что это за игрок», — цитирует Врану New York Post.

Овечкин забил 29-й, 30-й и 31-й голы в сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марио Лемье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 689 точных бросков, на счету занимающего 10-е место легендарного канадца — 690.