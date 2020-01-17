«Лос-Анджелес» в «Твиттере» — о выносе шайбы с линии ворот: Прохоркина на «Везину»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступил «Флориде Пантерз» (3:4). Это уже третье кряду поражение команды из Калифорнии.
Интересный эпизод произошёл в первом периоде, когда российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин не позволил сопернику удвоить преимущество в счёте. В последний момент нападающий остановил шайбу ногой на ленточке ворот Джона Кэмпбелла и не позволил отличиться форварду хозяев Доминику Тонинато. Пресс-служба «Кингз» опубликовала видео сейва Прохоркина подписав ролик: «Прохоркина на „Везину“».
Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».
Прохоркин отметился результативной передачей при третьем голе «Кингз», проведя на площадке чуть менее 14 минут и завершив встречу с показателем полезности «-1». Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду около 17 минут и забросил шайбу при показателе полезности «-1».
«Лос-Анджелес» продолжает выездную серию и 19 января сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Флорида» на выезде сыграет у «Детройт Ред Уингз».
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