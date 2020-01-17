Эксперт TSN: осенью не верил, что Овечкин обгонит Гретцки. Но какой сезон он проводит!

Эксперт TSN Дэйв Пулен поделился размышлениями о хоккейном долгожительстве капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Перед сезоном все задавались вопросом, сможет ли Ови побить рекорд Гретцки. И я не слишком в это верил – ему 34, время идёт. Посмотрите на снайперов прошлого, все сильно сдавали после 34-35, а ему для рекорда надо забивать по 40 с лишним голов следующие пять лет. И вот он проводит такой потрясающий сезон! Овечкин напоминает мне Майка Босси или Бретта Халла. Когда эти игроки выходили на лёд, ты ждал, что они забьют. То же самое я думаю об Овечкине», — сказал Пулен.

Российский форвард отметился хет-триком и был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси Девилз», в котором «Вашингтон» одержал победу со счётом 5:2.

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