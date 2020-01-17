Крайдер — о победе в матче с «Айлендерс»: Георгиев спас нашу шкуру

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2), особо отметив игру российского голкипера команды Александра Георгиева, отразившего 38 из 40 бросков.

«Некоторые вещи совершенно точно можно было выполнить лучше. Были времена, когда Георгиев реально спас нашу шкуру. Как мне игралось в старом дворце? Вы знаете, у этой арены столько энергии. Играть здесь было очень классно. Сегодня получился напряжённый матч на протяжении всех 60 минут. Было очень похож на матч плей-офф», — цитирует Крайдера New York Post.

Американский форвард стал автором победной шайбы, реализовав большинство за 25 секунд до окончания третьего периода.