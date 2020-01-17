«Торпедо» на два года продлило контракт с 34-летним Варнаковым
«Торпедо» заключило новый контракт с нападающим Михаилом Варнаковым, информирует пресс-служба нижегородского клуба. Прежнее соглашение истекало 30 апреля 2020 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне 34-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+10" и 32 минутах штрафного времени. В среднем за матч Михаил проводит на льду 16 минут и 25 секунд.
В общей сложности за карьеру в КХЛ Варнаков набрал 385 (206+179) очков в 674 матчах при полезности "+60" и 418 минутах штрафа. Помимо «Торпедо» он также защищал цвета «Ак Барса» и московского «Динамо».
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