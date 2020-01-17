Все хет-трики Овечкина в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ. Рекордным является 2017 год, когда Александр оформил четыре хет-трика. В 2008, 2009, 2013 и 2016 годах Овечкин отметился тремя хет-триками, причём в 2009-м один из них пришёлся на матч плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», в котором «Вашингтон» был сильнее (4:3).

В 2006, 2018 и 2019 годах Александр оформил по два хет-трика, и только в 2007, 2010 и 2011 годах Овечкин по разу совершал подобное достижение. Также отметим, что за период с 2006 по 2020-й было всего три года, когда Овечкин не мог поразить ворота соперника трижды за матч – это 2012, 2014 и 2015 года. Заметим, что лишь однажды «Вашингтон» проиграл, когда Овечкин оформил хет-трик.

13.01.2006 – «Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3

15.12.2006 – «Атланта» — «Вашингтон» — 2:3

29.12.2007 – «Оттава» — «Вашингтон» — 6:8

31.01.2008 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 5:4

03.03.2008 – «Вашингтон» — «Бостон» — 10:2

26.11.2008 – «Вашингтон» — «Атланта» — 5:3

01.02.2009 – «Вашингтон» — «Оттава» — 7:4

15.02.2009 – «Флорида» — «Вашингтон» — 2:4

07.02.2010 – «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:4

22.01.2011 – «Торонто» — «Вашингтон» — 1:4

23.02.2013 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:1

06.04.2013 – «Флорида» — «Вашингтон» — 3:4

10.12.2013 – «Вашингтон» — «Тампа» — 6:5

11.02.2016 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 3:4

09.04.2016 – «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:5

23.11.2016 – «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 4:3

28.03.2017 – «Миннесота» — «Вашингтон» — 4:5

05.10.2017 – «Оттава» — «Вашингтон» — 4:5

07.10.2017 – «Вашингтон» — «Монреаль» — 6:1

25.11.2017 – «Торонто» — «Вашингтон» — 2:4

11.12.2018 – «Вашингтон» — «Детройт» — 6:2

14.12.2018 – «Каролина» — «Вашингтон» — 5:6

22.01.2019 – «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 6:7

30.11.2019 – «Детройт» — «Вашингтон» — 2:5

17.01.2020 – «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2.

Врана: Овечкин — один из лучших снайперов в истории. У него есть время, чтобы стать лучшим