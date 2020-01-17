Георгиев — об ошибке, приведшей к голу Бовиллье: пытался загнать шайбу обратно в борт

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) прокомментировал вторую шайбу «островитян». Российский голкипер отразил 38 из 40 бросков, в том числе 21 из 22 в первом периоде, однако не лучшим образом сыграл в моменте, когда забивал Энтони Бовиллье.
«Я пытался загнать шайбу обратно в борт, когда она отскочила на пятак. В итоге промахнулся мимо шайбы, и всё закончилось голом. Я оказался в очень плохой позиции с моей клюшкой», — цитирует Георгиева lohud.com.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Георгиев выходит на лёд на фоне слухов о возможном обмене из «Рейнджерс». После того как стало известно, что руководство «Рейнджерс» начало готовить сделку, Александр одержал победы в двух дерби кряду, в общей сложности отразив 70 бросков.
- 17 января 2020
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