Брассар — о ключевом удалении в матче с «Рейнджерс»: не могу поверить, что Фаст так упал

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Дерик Брассар обвинили после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) обвинил форварда соперников Йеспера Фаста в симуляции.

Исход матча решила шайба Криса Крайдера за 25 секунд до конца третьего периода. Американский форвард реализовал большинство, которое получили «Рейнджерс» в результате удаления Брассара.

«Не могу поверить, что Фаст так упал. Это нехорошее чувство… С моей стороны была хорошая хоккейная игра, и очень жаль, что всё так получилось», — приводит слова Брассара обозреватель Дэн Роузен.

Стоит заметить, что главный тренер «островитян» Барри Тротц не стал оправдывать Брассара.

«Плохое решение. Неоправданный фол», — кратко высказался Тротц.