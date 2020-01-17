Брассар — о ключевом удалении в матче с «Рейнджерс»: не могу поверить, что Фаст так упал
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Дерик Брассар обвинили после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) обвинил форварда соперников Йеспера Фаста в симуляции.
Исход матча решила шайба Криса Крайдера за 25 секунд до конца третьего периода. Американский форвард реализовал большинство, которое получили «Рейнджерс» в результате удаления Брассара.
«Не могу поверить, что Фаст так упал. Это нехорошее чувство… С моей стороны была хорошая хоккейная игра, и очень жаль, что всё так получилось», — приводит слова Брассара обозреватель Дэн Роузен.
Стоит заметить, что главный тренер «островитян» Барри Тротц не стал оправдывать Брассара.
«Плохое решение. Неоправданный фол», — кратко высказался Тротц.
Арбитры зафиксировали гол «Рейнджерс» спустя минуту после пересечения шайбой линии ворот
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