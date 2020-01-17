Варнаков: неплохо было бы завоевать место в клубе Всеволода Боброва

Форвард Михаил Варнаков прокомментировал подписание нового контракта с «Торпедо».

«Впереди – много вызовов, целей и задач, которых хочется достигнуть. Обязательно хочется добиться новых успехов вместе с командой и преодолеть новую ступень турнирных высот. Неплохо было бы и завоевать место в клубе Всеволода Боброва – это высокая личная мотивация. Ну и самое главное – конечно же, дарить радость болельщикам, которые так здорово нас поддерживают!



В целом же я ставлю перед собой цели не на далекое и абстрактное будущее, а на каждую ближайшую смену. Чтобы не жалеть ни о чём, нужно каждую минуту делать всё, что от тебя зависит. Как показывает практика, только при таком подходе приходит результат!» – цитирует Варнакова пресс-служба нижегородского клуба.

Членом клуба Всеволода Боброва может стать хоккеист, забросивший не менее 250 шайб в матчах чемпионата страны, ОИ, чемпионатах мира и Европы.