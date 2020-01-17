Варнаков: неплохо было бы завоевать место в клубе Всеволода Боброва

Форвард Михаил Варнаков прокомментировал подписание нового контракта с «Торпедо».
«Впереди – много вызовов, целей и задач, которых хочется достигнуть. Обязательно хочется добиться новых успехов вместе с командой и преодолеть новую ступень турнирных высот. Неплохо было бы и завоевать место в клубе Всеволода Боброва – это высокая личная мотивация. Ну и самое главное – конечно же, дарить радость болельщикам, которые так здорово нас поддерживают!
В целом же я ставлю перед собой цели не на далекое и абстрактное будущее, а на каждую ближайшую смену. Чтобы не жалеть ни о чём, нужно каждую минуту делать всё, что от тебя зависит. Как показывает практика, только при таком подходе приходит результат!» – цитирует Варнакова пресс-служба нижегородского клуба.
- 17 января 2020
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:45
-
14:18
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:35
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:01
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:01
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:20
-
07:07
-
07:06