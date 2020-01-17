Шипачёв: мне очень запомнился Матч звёзд, проходивший на Красной площади

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, выбранный капитаном сборной дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ — 2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда. Также он рассказал, какой Матч звёзд ему запомнился больше всего.

«Из интернета узнал, что меня выбрали. Конечно, обрадовался. Очень удобно, что мастер-шоу проходит отдельно от самой игры. Для зрителей тоже удобно, чтобы они много времени не проводили на стадионе, потому что тяжело проводить там 6-7 часов.

Мне очень запомнился матч, который проходил на Красной площади. Не каждый раз там люди играют. А если мое самое яркое воспоминание, то это, наверное, будет Миша Анисин, который пел в Риге. Друзья всегда просят кепки, сувениры и другие вещи.

Знаю некоторых ребят из своей команды. Сегодня со всеми встретимся, обсудим тактику на предстоящие три дня. Решим, кто будет участвовать в конкурсах и так далее», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».