Шипачёв: мне очень запомнился Матч звёзд, проходивший на Красной площади

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, выбранный капитаном сборной дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ — 2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда. Также он рассказал, какой Матч звёзд ему запомнился больше всего.
«Из интернета узнал, что меня выбрали. Конечно, обрадовался. Очень удобно, что мастер-шоу проходит отдельно от самой игры. Для зрителей тоже удобно, чтобы они много времени не проводили на стадионе, потому что тяжело проводить там 6-7 часов.
Мне очень запомнился матч, который проходил на Красной площади. Не каждый раз там люди играют. А если мое самое яркое воспоминание, то это, наверное, будет Миша Анисин, который пел в Риге. Друзья всегда просят кепки, сувениры и другие вещи.
Знаю некоторых ребят из своей команды. Сегодня со всеми встретимся, обсудим тактику на предстоящие три дня. Решим, кто будет участвовать в конкурсах и так далее», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».
- 17 января 2020
-
17:30
-
17:11
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:45
-
14:18
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:35
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:01
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:01
-
08:00