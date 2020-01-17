Капризов — о словах в адрес Грецкого: меня маленько недопоняли, сейчас нормально всё

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов, выбранный капитаном сборной дивизиона Тарасова на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ—2020, рассказал о беседе с нападающим минского «Динамо» Вячеславом Грецким, который также был включён в состав участников. Капризов ранее заявил, что лучше бы вместо Грецкого выбрали более мастеровитого игрока. Грецкий попал в состав команды на Матч звёзд в ходе флешмоба с голосованием болельщиков в интернете.
«Да, мы с ним пообщались. Потому что меня маленько недопоняли. Сейчас нормально всё.
Мне было неприятно, что мои слова могли быть неправильно истолкованы. Когда интервью на видео пишут — это одно. Там видно, что разговор шуточный. А когда фразу выхватывают и дают как новость… Её уже могут совсем с другим выражением прочитать», — цитирует Капризова «Матч ТВ».
- 17 января 2020
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