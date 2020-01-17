Плющев: «Трактор» сейчас набирает обороты и забирает свои очки

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высоко оценил текущее выступление «Трактора», который в последних шести матчах регулярного чемпионата одержал четыре победы. Причём в двух проигранных матчах челябинцы тоже набирали очки.
«У меня нет сомнений в том, что «Трактор» набирает те очки, которые должен был набирать, забирает свои очки, команда сейчас набирает обороты. Та работа, которая была сделана в межсезонье, предвещала достаточно хороший результат в этом сезоне. Игроки, которые находятся в распоряжении у челябинского коллектива, способны решать очень высокие задачи.
Что касается борьбы за плей-офф, то, если посчитать по потерянным и набранным очкам, выясняется, что здесь есть различные варианты развития ситуации. Конечно, положение непростое. «Трактор» известен тем, что эта команда всегда славилась приверженностью к советской и российской моделям игры. Челябинцам нужно биться и проявлять свой характер», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 17 января 2020
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