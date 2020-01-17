Светлов: «СЮ» — один из исторических лидеров Востока, но бюджеты решают не всё, поборемся

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился ожиданиями от заключительного отрезка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Светлов выделил предстоящие матчи с «Салаватом Юлаевым», который является конкурентом владивостокцев за борьбу за путёвку в плей-офф.
«Четыре матча с «Салаватом Юлаевым»? Да, такой календарь даёт нам шанс, хотя этот чемпионат абсолютно непредсказуем и любая команда Восточной конференции в короткие сроки может как подняться, так и нырнуть. Поэтому с прогнозами не нужно торопиться.
Что касается «Салавата», то этот клуб является одним из исторических лидеров Востока по всем показателям: игре, составу, финансам. Но в этом сезоне мы уже доказывали, что бюджеты в КХЛ решают не всё. Поборемся», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 17 января 2020
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