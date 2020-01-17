Неделя Звёзд хоккея — 2021 состоится в Риге

Неделя Звёзд хоккея в 2021 году будет проходить в Риге (Латвия), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Среди претендентов на проведение недели Звёзд значились также Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург.

В этом году Матч звёзд пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея 2020 года.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

15 января КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд — 2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.