Ткачёв: на Матч звёзд мы едем покайфовать, расслабиться, от чемпионата отойти

Форвард СКА Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ. Нападающий уже во второй раз примет участие в таком событии.

«Едем туда покайфовать, расслабиться, от чемпионата отойти. Здорово, что можно пообщаться с ребятами из других команд и порадовать болельщиков на шоу. Ничего тяжёлого на Матче звёзд делать не надо, мы устраиваем праздник для зрителей. Приятно такое внимание, и я, честно, рад сыграть на Матче звёзд. Хотел бы каждый год ездить на эти уик-энды. Сначала выбрали ещё и Самонова из СКА, но из-за травмы он не сможет участвовать. Можно было, конечно, и других ребят из СКА позвать, но не мы же выбираем.

Помогают ли Матчи звёзд раскрепоститься? Даже не знаю. Я нечасто даю интервью, да и вообще, человек скромный. Но, конечно, понимаю, что надо общаться с прессой, никогда не отказываю. Просто не хочется пристального внимания, стараюсь вести себя спокойнее.

Одинаково нравятся и мастер-шоу, и матч. На игре стараешься расслабиться, получить удовольствие, а на шоу всегда настроение весёлое. Просто кайфуешь, набираешься новых эмоций, потому что дальше начинается самый тяжёлый этап сезона. Мне нравится конкурс «Хоккейный биатлон», когда надо по мишеням «стрелять». Прикольно. Остальные тоже интересные, просто, наверное, не каждый захочет круг на скорость бежать", — приводит слова Ткачёва пресс-служба КХЛ.