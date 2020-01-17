«Бостон» выставил Бэкеса на драфт отказов, его зарплата составляет $ 6 млн в год

«Бостон Брюинз» выставил на драфт отказов форварда Дэвида Бэкеса, сообщает журналист Эллиотт Фридман. 35-летний нападающий принял участие в 16 матчах сезона-2019/2020 и набрал 3(1+2) очка. Контракт Бэкеса действует до конца следующего сезона. Зарплата форварда составляет $ 6 млн.

Если Бэкес не сможет заинтересовать какой-либо клубов НХЛ, то «Бостон» отправит его в АХЛ.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забросил семь шайб и сделал 13 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В 15 встречах плей-офф на счету Бэкеса 5 (2+3) очков.

Ранее Бэкес говорил, что сомневается в возможности отработать контракт с «Бостоном» до конца. В ходе прошлого сезона игрок довольно часто оставался в запасе.