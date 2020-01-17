Квартальнов: пауза на Матч звёзд пойдёт на пользу «Ак Барсу», нужно подлечить ребят

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о предстоящем ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ. Квартальнов заметил, что предстоящая пауза поможет казанскому клубу.

«Здесь самое главное — провести время, увидеться со всеми, пообщаться.

Мы все и так сильны и ловки, зачем нам тренировки? Я бы с удовольствием провёл это время с «Ак Барсом», но всё правильно, это интересная популяризация.

Стоило ли проводить Матч звёзд не в Москве? Я бы, конечно, в Казани провёл, но там уже в прошлом году проходил.

Дениса Казанского знаю, он будет самым главным в команде. Он что-нибудь придумает, увидим много интересного. Буду ли я делать что-то интересное? Если в голову придёт, то да.

Эта пауза пойдёт на пользу «Ак Барсу». Она нужна нам, чтобы подлечить ребят. Сейчас много ребят вернётся в строй, будет получше», — приводит слова Квартальнова Sport24.