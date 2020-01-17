Перро — об угрозах бить обидчиков клюшкой по голове: наверное, я сказал лишнее

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Мэтью Перро заявил, что слишком эмоционально отреагировал на грубость со стороны нападающего «Виннипег Джетс» Джейка Виртанена. Во время матча Виртанен попал локтем в голову Перро. Нападающий «Ванкувера» был крайне недоволен решением НХЛ не наказывать Виртанена. После этого он раскритиковал департамент безопасности лиги и пообещал, что в следующий раз «треснет чёртовой клюшкой по башке» своему обидчику.
«Немного захлестнули эмоции. Конечно, никого не буду бить клюшкой. Просто я не такой человек. Никогда не делал подобных вещей. Наверное, я сказал лишнее.
Я всегда действовал по правилам. Никогда не делал ничего плохого соперникам. И не буду делать ничего такого. Хотелось бы взять свои слова обратно.
Тем не менее по-прежнему не согласен с решением. За любой удар в голову должно следовать наказание», — приводит слова Перро Sportsnet.
- 17 января 2020
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