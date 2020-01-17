Бобков: готовлю сюрприз на Матч звёзд

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился ожиданиями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ.

«На Матче звёзд мы можем показать болельщикам другую сторону хоккея.

К сожалению, не всегда получается играть красиво, так как мы нацелены на результат. А здесь можно показать свои лучшие качества. Уверяю, Линус Умарк в эти выходные покажет нечто невероятное.

Готовлю сюрприз и я, но пока, конечно, держу в тайне. Завтра приеду на арену, посмотрю, что предложат партнёры, и уже тогда приму окончательное решение», — приводит слова Бобкова пресс-служба КХЛ.

15 января КХЛ объявила имена капитанов команд на Матч звёзд — 2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.