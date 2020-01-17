Умарк: о новом контракте с «Салаватом Юлаевым» буду думать после окончания сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, комментируя предстоящий Матч звёзд КХЛ, не стал отвечать на вопрос о своём будущем. Ранее появились слухи, согласно которым шведский форвард покинет уфимский клуб и КХЛ по окончании сезона. Умарк может продолжить карьеру в Швейцарии.

«На Матче звёзд буду получать удовольствие! Мне нравится играть в таких матчах. Буду ли делать на мастер-шоу что-нибудь вроде горящей клюшки? Ха-ха, такого делать не буду. Завтра всё увидите.

Что касается слухов, что не собираюсь продлевать контракт с «Салаватом», подумаю об этом по окончании сезона. Сейчас полностью сконцентрирован на игре, чтобы помочь команде в плей-офф. Что будет потом, посмотрим», — цитирует Умарка Sport24.