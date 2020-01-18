Кучеров реализовал выход «два в ноль» в игре с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». Идёт первый период, гости ведут со счётом 2:0.

Счёт в матче на 10-й минуте был открыт 22-летним канадским нападающим «Тампы» Энтони Чирелли. Результативными передачами отметились нападающие Ондржей Палат и Тайлер Джонсон. Уже спустя три минуты выход «два в ноль» с передачи Стивена Стэмкоса реализовал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров забросил свою 21-ю шайбу в сезоне, отличившись голом в третьей игре кряду. Также на его счету 32 голевые передачи. Всего в нынешнем сезоне он проводит за «Тампу» 47-й матч. Никита является лучшим бомбардиром команды.