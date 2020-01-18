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2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Победный гол в овертайме забил Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

«Детройт» потерпел третье поражение кряду. «Питтсбург» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Бостон Брюинз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Задина (Нильсен, Дейли) – 23:29' (5x4)   1:1 Раст (Малкин, Летанг) – 43:36' (5x4)   1:2 Кросби (Малкин, Раст) – 61:33' (4x3)
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