2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Победный гол в овертайме забил Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
«Детройт» потерпел третье поражение кряду. «Питтсбург» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Бостон Брюинз».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Читайте также
- 18 января 2020
-
06:47
-
06:25
-
06:13
-
05:32
-
04:50
- 17 января 2020
-
23:40
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
22:17
-
21:52
-
21:18
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:52
-
19:41
-
18:55
-
18:38
-
18:27
-
17:40
-
17:30
-
17:11
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:45
-
14:18
-
14:00
-
13:35
Партнерский контент