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Василевский — четвёртый вратарь в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд

Василевский — четвёртый вратарь в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Таким образом, россиянин стал четвёртым вратарём в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд.

Ранее это достижение покорялось Евгению Набокову, Мартину Бродёру и Мишелю Лароку.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 36 матчей, пропуская в среднем 2,5 шайбы за игру. Также на его счету два сухих матча.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Василевский провёл 243 матча.

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