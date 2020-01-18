Василевский — четвёртый вратарь в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Таким образом, россиянин стал четвёртым вратарём в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд.
Ранее это достижение покорялось Евгению Набокову, Мартину Бродёру и Мишелю Лароку.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 36 матчей, пропуская в среднем 2,5 шайбы за игру. Также на его счету два сухих матча.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Василевский провёл 243 матча.
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