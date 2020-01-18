Бывшая жена Зайцева: не могу рассчитывать на поддержку правоохранительных органов — её нет
Маргарита Готовцева, бывшая супруга российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала об очередном заседании суда. Ранее суд принял решение в пользу Готовцевой об опеке детей, но семья Зайцева так и не вернула их. Окружение хоккеиста обвиняло Готовцеву в аморальном образе жизни.
«Сегодня было техническое заседание, могу только сказать, что ничего не меняется: до сих пор непонятно, где и с кем дети. Я не имею к ним ни малейшего доступа, я не могу рассчитывать на поддержку правоохранительных органов — её нет. Полагаюсь на чудо и на себя.
Та сторона всегда чем-то недовольна и пытается уличить меня в том, чего нет. Я просто хочу забрать своих детей», — приводит слова Готовцевой Sport24.
Бывшая жена Зайцева: я одна пытаюсь найти своих детей, органы бездействуют
Читайте также
- 18 января 2020
-
08:27
-
08:20
-
07:33
-
06:47
-
06:25
-
06:13
-
05:32
-
04:50
- 17 января 2020
-
23:40
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
22:17
-
21:52
-
21:18
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:52
-
19:41
-
18:55
-
18:38
-
18:27
-
17:40
-
17:30
-
17:11
-
16:40
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:45
Партнерский контент