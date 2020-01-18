Бывшая жена Зайцева: не могу рассчитывать на поддержку правоохранительных органов — её нет

Маргарита Готовцева, бывшая супруга российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала об очередном заседании суда. Ранее суд принял решение в пользу Готовцевой об опеке детей, но семья Зайцева так и не вернула их. Окружение хоккеиста обвиняло Готовцеву в аморальном образе жизни.

«Сегодня было техническое заседание, могу только сказать, что ничего не меняется: до сих пор непонятно, где и с кем дети. Я не имею к ним ни малейшего доступа, я не могу рассчитывать на поддержку правоохранительных органов — её нет. Полагаюсь на чудо и на себя.

Та сторона всегда чем-то недовольна и пытается уличить меня в том, чего нет. Я просто хочу забрать своих детей», — приводит слова Готовцевой Sport24.