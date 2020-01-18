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Кучеров и Василевский стали звёздами матча «Виннипег» — «Тампа»

Кучеров и Василевский стали звёздами матча «Виннипег» — «Тампа»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Первой звездой матча стал нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, который оформил хет-трик. Второй звездой встречи признан российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. На его счету две шайбы. Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 30 сейвов и стал третьей звездой встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз». На данный момент «Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной Конференции.

Василевский — четвёртый вратарь в истории НХЛ с серией из 10+ побед в двух сезонах подряд
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